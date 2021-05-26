Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
25 Mayıs akşamı TV8 ekranında yayınlanan Survivor programında elenen isim şaşırttı. Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen ödül oyununu kırmızı takımın kazandığı Survivor’un son bölümünde, Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven eleme potasında yer aldı. Eleme gecesinin SMS birincisi Poyraz ve Batuhan olurken, bakın en az oy alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Ekranların nefes kesen yarışması Survivor, son bölümü ve eleme gecesiyle yine çok konuşulmaya devam ediyor. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven eleme potasında yer aldığı eleme gecesinde Batuhan ve Poyraz SMS birincisi oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? İşte detaylar…
Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi?
Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu Survivor eleme gecesinde, en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve Aydın oldu.
Merve, veda konuşmasında takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.
Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı ise, "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" sözleriyle genç sporcuya veda konuşmasını gerçekleştirdi.
Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
Merve Aydın profesyonel kariyeri
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.