Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekranların nefes kesen yarışması Survivor, son bölümü ve eleme gecesiyle yine çok konuşulmaya devam ediyor. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven eleme potasında yer aldığı eleme gecesinde Batuhan ve Poyraz SMS birincisi oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? İşte detaylar…

Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi?

Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu Survivor eleme gecesinde, en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve Aydın oldu.

Merve, veda konuşmasında takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.

Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı ise, "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" sözleriyle genç sporcuya veda konuşmasını gerçekleştirdi.

Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Merve Aydın profesyonel kariyeri

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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