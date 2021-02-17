16 Şubat Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor 6. hafta SMS sıralaması belli oldu! İşte bu akşam Survivor'dan elenen isim

Survivor 2021'de haftanın eleme heyecanı salı akşamı gerçekleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen son bölümünde ünlüler takımında SMS birincisi olan Batuhan elem potasına Hayrettin'i gönderdi. Doğan, Çağrı ve Hayrettin arasında gerçekleşen SMS oylamasında, Acun Ilıcalı en az oyu alan isim Hayrettin olduğunu söyledi. Ada konseyinde ismi çıkarak elenen Hayrettin duygularına güçlükle hakim oldu. SMS sıralamasında en alt sıralarda yer alan yarışmacı ada macerasını tamamladı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Haftanın dokunulmazlık oyunları sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin olarak belirlendi. SMS birincisi seçilen Batuhan eleme adayı olarak Hayrettin'in ismini söyledi.

SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Hayrettin oldu.

Hayrettin Survivor'a katılmaktan oldukça mutlu olduğunu söyleyerek, "İnsanlara görmedikleri Hayrettin'i gösterdiğimi düşünüyorum. Aç da kalsak susuz da kalsak ekiple güzel bir bağ oluyor. Teşekkür ederim. Çok güzeldi." dedi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadelelerin ardından ünlüler takımı bu hafta tüm dokunulmazlık oyunları kaybetti.

Gönüllüler takımı kendisini garanti altına alırken, ünlüler konseyinde SMS birincisi olan Batuhan Hayrettin'i eleme potasına gönderdi.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu cumartesi günü kaybeden ünlülerde en çok ismi yazılan Doğan eleme potasına girmişti.

Pazar günü ise yine ünlüler takımında yapılan oylama ile ikinci eleme adayı Çağrı olmuştu.

SURVİVOR 6. HAFTANIN SMS SIRALAMASI

Survivor'da 6. haftanın SMS sıralaması oylama sonrası belli oldu. SMS birincisi ünlülerde Batuhan olurken, İsmail ise 2. oldu. Bu haftanın en az oyunu alan yarışmacısı ise Gonca seçildi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların sevdikleri ile teknolojik imkan ile görüşmesini sağlayan iletişim oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Büyük ödülün olduğu oyun öncesi takımlarda, üçer erkek ve kadın yarışmacı seçerek avantaj oyununa çıktı. Zorlu parkurda Poyraz'ın atışı ile gönüllüler takımı avantajı kazanan takım oldu.

İkinci kez parkurda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler takımı bu defa adeta canını dişine taktı. Farkın açılmadığı oyunda karşılıklı alınan sayılarla ünlüler takımı farklı açtı.

Nefes kesen anların ardından günün sonunda 10'a 8 skorla iletişim oyununu kazanan ünlüler oldu.

Böylece ünlüler takımı WhatsApp üzerinden arkadaşları ile mesajlaşma şansı elde etti.

SURVİVOR HAYRETTİN KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi’ grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla ‘Issız Adam’ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan ‘Kızsız Adam’ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla ‘Turkcell’ reklam filmi, ‘Gelecekten Bir Gün’ sinema filmi, ‘Doritos’ reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan ‘Hayrettin’ programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti’ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hayrettin, Kalk Gidelim, İlk Öpücük, Vezir Parmağı gibi projelerle yer almıştır.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta Survivor'da eleme adayları Öykü, Doğan, Hanzade ve Baran oldu.

Yapılan SMS oylamasına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan ismin Baran olduğunu duyurdu. Böylede geçen hafta elenen isim Baran oldu.

Veda konuşması yapan Baran, imada bulunarak insanların sahtekar olabildiğini öğrendiğini söyledi.