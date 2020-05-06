Survivor'da kim elendi kim gitti 2020? Survivor 67. son bölüm özeti ve ünlüler gönüllüler SMS sıralaması ve birincisi

Survivor'da kim elendi? sorusu Survivor'un ekranlara gelen 67. bölümüyle beraber yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor konseyinde ünlüler ve gönüllüler takımından SMS oylamasına göre birinci ve ikinci olan yarışmacılar, eleme adaylarını belirledi. Berkan ve Mert'in eleme potasında olduğu gecede yarışmacılar birbirlerinin isimlerini söyledi. İletişim ödülü oyununda ünlüler takımından Survivor Mert peş peşe 2 sarı kart görerek oyundan atıldı. İşte, Survivor kim elendi? Survivor'dan kim gitti? sorularının yanıtını araştıranlar için, Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor'dan elenerek adaya veda eden yarışmacı...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 67. bölümünde Acun Ilıcalı tarihte bir ilk yaşandığını söyleyerek iletişim oyununda değişikliğe gitti. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor iletişim oyununu kazanan takımın Instagram hesabından canlı yayın yapabileceğini duyurdu.

Parkurda sıkı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyıunu için karşı karşıya geldi. İletişim ödülü oyununda ünlüler takımından Survivor Mert peş peşe 2 sarı kart görerek oyundan atıldı. Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım 1-0 skorla ünlüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Surivovor 5 Mayıs tarihli bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımından SMS sıralamasına göre en çok oyu alanlar eleme potasına adaylarını gönderdi. Mert ve Merkan'ın daha önceden eleme potasında yer aldığı gecede ilginç anlar da yaşandı.

Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Barış Murat Yağcı ve Ardahan Uzkanbaş oldu.

Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Mert Öcal Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Mert'in eleme adaylığı böylece düşmüş oldu.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Berkan, Cemal Can, Yasin, Yunus Emre, Aşkım ve Elif eleme adayları olarak belirlendi.

Konseyde yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim Aşkım oldu. 5 Mayıs Survivor'dan elenen Aşkım, "Takımımla gurur duyuyorum, hepsini çok seviyorum." dedi.

SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

Survivor 2020'de bu hafta SMS sıralaması yapılan oylama ile belli oldu. Survivor 2020 gönüllüler takımı SMS sıralaması şöyle gelişti;

Gönüllüler takımı SMS sıralaması

1) Barış

2) Ardahan

3) Berkan

4) Nisa

5) Yasin

6) Cemal Can

7) Evrim

Survivor Ünlüler Takımı SMS sıralaması ile oylamanın ardından aşağıdaki gibi şekillendi;

Ünlüler takımı SMS sıralaması ;

1) ERSİN

2) Mert

3) Aycan

4) Yunus Emre

5) Elif

6) Aşkım

7) Sercan

YUNUS EMRE İLE GÖNÜLLÜLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor 2020'nin 67. bölüm iletişim ödülü oyunu sonrasında gönüllüler takımından Survivor Yunus Emre ile gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Survivor 2020’de Ünlüler, iki futbol maçını alarak iletişim oyununu kazandı. Oyundan sonra Yunus Emre’nin hareketlerine Gönüllüler takımından sert tepki geldi. Survivor Yunus Emre “Ben sevindim isteyen alınsın” dedi. Bunun üzerine Gönüllülerden Berkan “Biraz efendi ol efendi” diye karşılık verdi. Bu karşılıklı sözlerden sonra iki takım arasında tansiyon yükseldi. Oyun sonrasında seremonide Acun Ilıcalı, bu tartışmayı hatırlattı ve sonrasında açıklama yaparak her iki tarafı da ayrı ayrı uyardı.