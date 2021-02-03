Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor'dan elenen isim gözyaşlarını tutamadı! İşte Survivor 4. hafta SMS sıralaması

Survivor 2021'in 2 Şubat tarihli bölümünde yapılan oylama sonrası adaya veda eden isim gönüllüler takımından Duygu oldu. Yeni sezonuna hız kesmeden devam eden ve Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde ada konseyinde SMS birincileri açıklandı. Gönüllüler takımında SMS birincisi olan Poyraz takım arkadaşı Ayşe'yi potaya gönderdi. Halktan gelen SMS oylamalarının sonuçlanmasıyla gönüllülerde SMS ikinci olan Dora ise Reşat'ı potaya gönderdi.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Duygu, Ayşe ve Reşat arasında SMS mücadelesi yaşandı. Cumartesi akşamı verilen oy sonuçlarına göre Survivor'a ve adaya veda eden isim Duygu oldu.

Survivor 2021 macerası sona eren Duygu duygularına hakim olmakta zorlandı. Acun Ilıcalı da yarışmacının elenmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası bu haftanın tüm eleme adayları gönüllüler takımından seçildi.

Survivor'da eleme adayları Duygu ve Poyraz olmuştu. Salı gecesi konseyde Poyraz'ın SMS birincisi olması ile eleme adaylığı düştü. Poyraz potaya Ayşe'yi gönderdi. Gönüllülerde SMS ikincisi olan Dora da Reşat'ın ismini verdi.

Böylece bu hafta tüm adaylar gönüllülerden seçildi. Eleme mücadelesi ise 3 yarışmacı arasında yaşandı.

SURVİVOR 4. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor'un 4. hafta SMS sıralaması oylama sonrası belli oldu. SMS birincisi gönüllülerde Poyraz olurken, ikinci Dora oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu sezonun ikinci iletişim oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Deniz üzerine kurulan parkurda Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödülü almak için ciddi mücadele verdi. Survivor'ın 2 Şubat tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacıların iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele verdiği oyunda avantaj oyunu ünlüler kazandı.

Zorlu parkurda ise her iki takım yeniden karşılaştı. Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlüler takımı skoru 9-7 yapınca en iyi kadın ve erkek yarışmacılar seçildi. Batuhan ve Melis, Poyraz ve Aleyna Best of turunda verdiği mücadele oyunun kaderini belirledi. Batuhan'ın atışı ise Poyraz'ı yenerek skoru 10-7 yapan ünlüler ödülü kazanmış oldu.

Sevdiklerinden gelen mesajları okuyan ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğumlu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor.

6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.

Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.

Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.