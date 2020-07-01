Survivor'da kim elendi, kim adadan gitti? İşte 30 Haziran Survivor 2020 123. bölümde adadan elenen isim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı final mücadelesi devam ederken, salı akşamı düzenlenen eleme konseyiyle bu hafta Survivor'da elenen isim belli oldu. Survivor'un 123. bölümünde, ilk olarak iletişim oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım daha sonra eleme heyecanına ortak oldu. Yarışmacıların sevdikleri ile iletişim kurmada aracılık eden iletişim oyunu bu hafta 5 ödül değeri taşıdı. Konseyde açıklanan Survivor SMS oylaması ise potada olan Nisa, Berkan ve Barış'ın kaderini belirledi. İşte, ayrıntılar.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yaşanan iletişim oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede SMS sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

SMS oylamasına göre bu hafta Survivor'dan elenen isim Nisa oldu. Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu.

Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

Survivor'da bu hafta eleme adaylarını 3 kez dokunulmazlığı kazanan Sercan belirlemişti.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Survivor'da gerçekleşen eleme sonrası Acun Ilıcalı elenen isimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;

Bugün Survivor bir rengini kaybediyor. Her zaman naziktin ve kibardır. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz"

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği oyunda, Berkan - Sercan karşılaşması heyecan dolu anları ekranlara getirdi.

Yarışmacıların moral depolamasında önemli yer tutan ve bu hafta beş farklı ödülü içeren ödül oyununu mavi takım 10'a 5 skorla kazandı. Cemal Can'ın kaptanlığındaki mavi takımın ödülü kazanması yarışmacıları oldukça mutlu etti.

Camal Can ailesinden gelen videoları izlerken gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020 SMS sıralaması henüz belli olmadı. SMS sıralaması belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Survivor'da Nisa'nın elenmesiyle 6 kişi kalan yarışmacılar yeni hafta ile birlikte dokunulmazlık oyununda iki değişiklikle karşılaşacak. Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu ilk turunda parkura 3 yarışmacı birden çıkacak. Bu yarışmacılar arasında son sırada kalan elenmiş sayılacak.

Survivor’da dokunulmazlık oyunundaki diğer değişiklik ise final bölümünde olacak.Survivor'da bu hafta yapılacak değişikliğe göre, final turunda iki yarışmacı arasında beş puanı alan dokunulmazlığı kazanmış olacak.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.