Survivor'da kim elendi? İşte SMS oylaması sonucu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken heyecanın dozu git gide artıyor. Barış, Berkan ve Yasin arasından bir isim SMS sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre yarışmadan elendi. Öte yandan Survivor 2020'nin 134. bölüm yüzleşme konseyi de yapıldı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Eleme potasında yer alan üç isimden en az SMS alan isim Berkan oldu yarışmadan elendi. Hayallerine veda ederek Survivor 2020'nin 4.sü olan Berkan duygusal bir konuşma yaptı.

Bu sonuçla birlikte Barış, Yasin ve Cemal Can son 3'e kalan yarı finalistler oldu.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM NE OLDU?

Survivor 2020'nin 133. bölümde dokunulmazlığı Cemal Can kazanarak, eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak.

Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.

Survivor'da Berkan Cemal Can karşılaşmasında sürenin kalmamasından dolayı, eleme 12 Temmuz Pazar akşamı olacak.