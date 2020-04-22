Survivor'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı 21 Nisan? İşte Survivor 10. hafta SMS sıralaması ve birincisi
Survivor'da kim elendi sorusu, salı akşamı yanıt buldu. Rekabetin hız kazandığı sevilen yarışma programı Survivor'un 21 Nisan tarihli 53. bölümünde iletişim oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Sevdikleri ile yakınlık kurabilmek için iletişim oyununda parkurda ter döken yarışmacılar, daha sonra konseyde Survivor'dan elenen ismi belirlemek için toplandı. SMS sıralamasına göre, ünlüler ve gönüllüler takımında en çok oyu alan yarışmacılar elenmesini istedikleri isimleri eleme potasına gönderdi. Önceden Barış ve Ezgi'nin eleme adayı olarak belirlendiği Survivor'da SMS sıralamasında büyük sürpriz yaşandı. Peki, Survivor kim elendi ve kimin ismi yazıldı? İletişim oyununu kim kazandı? İşte, 21 Nisan Survivor SMS sıralaması birincisi ve Survivor bu hafta elenen yarışmacı....
Survivor 2020 21 Nisan Salı akşamı 53. bölümü ile ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşattı. Sevilen yarışmanın yayınlanan bölümünde eleme gecesinde ünlüler ve gönüllüler takımı konseyde toplandı. Yasin - Barış kavgasının da masaya yatırıldığı eleme gecesinde, Acun Ilıcalı kavgayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Konseyde yapılan oylamayla ise gecenin sonunda Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim veda etti? İşte, Survivor elenen isim ve Survivor SMS sıralaması...
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 21 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar eleme anından önce iletişim oyununu kazanmak için konseyde toplandı. Yarışmacılar parkurda sevdikleri ile iletişim kurmalarına imkan sağlayan oyunu kazanmak için yoğun güç sarf etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, iletişim ödülünü 10'a 7 gönüllüler takımı kazandı.
Survivor'un 21 Nisan tarihli bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. SMS oylamasına göre her iki takım da eleme potasına gidecek isimleri açıkladı.
Yapılan oylamaya göre Survivor 53. bölümünde SMS sıralamasına göre en çok oyu alan isimler Barış, Evrim ve Cemal Can oldu. Barış'ın daha önce eleme aday olması, SMS sıralamasında en çok oyu aldığı için düştü.
Gönüllüler takımında ise en çok SMS oylamasını alan isimler Mert ve Aycan oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
En çok oyu alan Mert eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini verdi. Aycan ise eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi.
Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.
6 yarışmacı arasında oylama sonrasında Survivor'da en az oyu alan isim Ezgi oldu. Böylece Ezgi Survivor 21 Nisan tarihinde elenerek hayallerine veda etti.
ÜNLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI
Ünlüler takımı SMS sıralaması şöyle gelişti;
1) Mert
2) Aycan
3) Ersin
4) Sercan
5) Yunus Emre
6) Elif
7) Ezgi
8) Aşkım
GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI
Gönüllüler takımı SMS sıralaması ise şu şekilde gelişti;
1) Barış
2) Cemal Can
3) Evrim
4) Nisa
5) Yasin
6) Berkan
7) Ardahan
8) Gizem
SURVİVOE EZGİ KİMDİR?
Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.
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