Survivor'da kim elendi? Konseyde kimin ismi çıktı ve adaya veda etti? Survivor 81. bölüm haftalık performans 2020 ve SMS sıralaması

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020'de yeni bir eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedenilye Ersin'in adadan disklifiye olmasının ardından ilk kez yapılan Survivor eleme gecesinde eleme adayı olan yarışmacılar, ilginç sonucu ortaya çıkardı. Survivor'da en çok oyu alarak SMS birincisi olan Barış ve Elif ise eleme potasına gönderdikleri isimlerle elenen yarışmacının kaderini belirledi. Öte yandan Survivor eleme konseyinden önce iletişim oyununda mücadele veren yarışmacılar heyecanlı anları ekranlara getirdi. Peki, Survivor 2020'den kim gitti, bu hafta Survivor'dan kim elendi? İşte, Survivor 14. hafta Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması ve Survivor'dan elenen yarışmacı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 19 Mayıs Salı akşamı 81. bölümü ile ekranlara geldi. Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme anından önce parkurda iletişim oyununu kazanmak için mücadele veren Survivor Ünlüler ve Gönüllüler zorlu anlar yaşadı.

Her yarışmacının 1 dakikalık video çekip Instagram'dan yayınlayacağı ödül için nefes kesen anlar ekranlara geldi.

Oynanan oyun sonunda Survivor iletişim ödülünü kazanan takım 10'a 4 gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Yasin Mert ve Aycan'ın elem potasında olduğu Survivor 2020'de ilginç bir konsey yaşandı. SMS sıralamasında göre en çok oyu alan Barış ve Elif Survivor eleme adayı olaran Cemal Can ve Sercan'ın ismini verdi.

Eleme adayları Survivor 2020'nin 81 bölümünde Mert, Yasin, Aycan, Cemal Can, Sercan olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yapılan oylama sonunda Acun Ilıcalı Survivor'da oylama sonuçlarını açıkladı.19 Mayıs Survivor'dan elenen isim bu hafta Mert Öcal oldu.

Mert'in elenmesi ünlüler ve gönüllüler takımında herkesi şoke etti.

SURVİVOR 2020 HAFTALIK PERFORMANS DURUMU

Survivor 2020'de haftalık performans tablosu açıklandı. Tabloya göre, Survivor'da performans sıralaması şöyle gelişti;

SURVİVOR MERT KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.

Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)