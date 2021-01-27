Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? İşte 26 Ocak Survivor SMS sıralamasına göre Survivor'dan elenen isim

Survivor 2021'de elenen isim yapılan oylama sonrası Bahar oldu. Üçüncü haftada heyecan devam ederken, Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in salı akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde ünlüler takımında SMS birincisi olan İsmail Bahar'ı eleme potasına gönderdi. Halktan gelen SMS oylamalarının sonuçlanmasıyla Acun Ilıcalı en az oyu alarak Survivor 2021'e veda eden ismin Bahar olduğunu söyledi. Diğer yandan heyecan dolu gecede iletişim oyunu nefes kesti.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Aleyna ve İlayda olmuştu. Gönüllüler takımında SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu'yu gönderirken, ünlülerde SMS birincisi olan İsmail Bahar'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim bu hafta Bahar oldu.

Survivor'dan elenen Bahar, şaşkınlığını gizleyemezken duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası her iki takımdan da birer aday potaya girmişti. Bu haftanın eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar olmuştu.

SURVİVOR 3. HAFTA SMS SIRALAMASI

Bu hafta açıklanan Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oldu. Survivor 2021'de üçüncü haftanın SMS birincisi ünlülerde İsmail olurken, Gönüllüler'de Poyraz oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu sezonun ilk iletişim oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Survivor'ın 26 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacıların iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele verdiği oyunda su kaydırağı ile başlayan parkurda türlü engeller ortaya çıktı.

Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlüler takımı farkı açarak oyunun sonunda skoru 10-5 yaptı. Survivor'da ilk iletişim oyununu böylece kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.