Survivor'da kim elendi? 24 Mart Survivor adaya veda eden isim kim oldu? İşte Survivor SMS sıralaması

Survivor kim elendi? sorusu salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un son bölümüyle beraber yanıt buldu. İlk olarak iletişim oyununda karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, daha sonra eleme konseyinde toplandı. Ceyhun'un eleme potasında yer aldığı Survivor'da en fazla 2 oyu alan yarışmacı, diğer eleme adaylarını belirledi. Gecenin sonunda Survivor'da elenen yarışmacı netlik kazandı. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Survivor Survivor en az oyu bu hafta kim aldı? İşte, Survivor'dan elenen yarışmacım ve haftanın SMS sıralaması.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

Survivor'da oylama heyecanı şuan devam ediyor. Elenen isim belli olduğu zaman haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN DUYGUSAL SÖZLER

İletişim oyunu öncesi sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri bu ödülü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını söyledi.. Gönüllülerden Yasin, aynı zamanda ev arkadaşı olan MasterChef'ten Alican ile görüşmeyi çok istediği ifade etti. Aşkım ise ödülü duyunca sevinçten yerinde duramadığı gözlendi. Cemal Can ise iletişim oyunun kendisi için en önemli oyun olduğunu ve kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacağını belirtti.