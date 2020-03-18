Survivor'da kim elendi? 17 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? İşte 5. hafta Survivor SMS birincisi

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, 17 Mart Salı akşamı gerçekleşen eleme sonrası yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor'un son bölümünde, elenen isim, adadaki hayallerine veda etti.Öte yandan iletişim oyunu ile duygusal anları ekranlara taşıdı. İletişim ödülünü kazanan takım sevdikleri ile dijital ortamda görüşme fırsatı yakaladı. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve haftanın SMS sıralaması.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümü heyecan dolu anları izleyici karşısına çıkardı. Bu hafta gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda ettiği Survivor'da en çok SMS oylamasını alan Nisa, Tayfun'un adını, Cemal Can Ceyhun'un adını, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi. Ceyhun'un eleme adaylığı düştüğü için 3. eleme adayını SMS sıralamasında 3. olan yarışmacı söyledi.

Konseyde yapılan oylamanın ardından Survivor'a ve adaya veda eden isim bu hafta Tayfun Erdoğan oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacıların motive olmasını sağlayan iletişim oyununda her iki takım da ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleye girişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü 10'a 8 gönüllüler takımı kazandı.

İŞTE SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımı SMS sıralaması ;

1) CEMAL CAN

2) Nisa

3) Yunus Emre

4) Yasin

5) Ardahan

6) Evrim

7) Burak

8) Meryem

9) Ceyhun

10) Tayfun (Elendi)

11) Gizem

PARVİZ'DEN GÖNÜLLÜLER'E TEPKİ

Survivor 2020'nin 22. bölüm iletişim ödülü oyunu sonrasında ünlüler takımından Parviz'den ödülü kazanan gönüllüler takımına tepki: "Biz böyle yapmadık" dedi.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah’ın Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapıyordu. Katıldığı evlilik programında Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlenme istediğini canlı yayında belirten Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.