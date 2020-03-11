Survivor'da kim elendi 10 Mart 2020? Survivor adaya veda eden isim kim oldu? İşte 4. hafta SMS sıralaması
Survivor'un 10 Mart Salı akşamı yayınlanan 17. bölümünde eleme gecesi ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Eleme potasında Aşkım'ın olduğu konseyde, en çok SMS oylamasını alan iki yarışmacı elenmesini istedikleri iki yarışmacıyı daha belirledi ve gecenin sonunda bir kişi Survivor'a veda eden isim oldu. Yasin ve Ardahan arasında adada çalışmama konusu nedeniyle çıkan tartışma ise gergin anlara neden oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim kim oldu? İşte, Survivor'dan elenen isim ve haftanın SMS sıralaması.
Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümü eleme heyecanını ekranlara taşıdı. Haftanın elemesi için kritik olan SMS sıralamasına göre en fazla oyu alan 2 yarışmacı eleme potasına giren 2. ve 3. yarışmacıyı belirledi. Bu hafta ünlüler takımından bir kişinin adaya veda edeceği Survivor eleme akşamında konseyden çıkan karar sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etti. İletişim oyunu ise gecenin duygusal anlarına damga vurdu. Peki, 17. bölümde Survivor'dan kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor 4. hafta SMS sıralaması ve son bölümde yaşananlar.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yarışmacıların motive olmasını sağlayan iletişim oyununda her iki takım da ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleye girişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü ünlüler takımı 10'a 9 kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar sevdiklerinden gelen resimli mesajlarla duygusal anlar yaşadı.
Survivor'da Aşkım'ın eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 10 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin ikinci isim ise Mert oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in Mert ise Aycan'ın ismini verdi.
Konseyde yapılan oylama sonucu bu hafta adaya ve hayallerine veda eden isim İrem Akın oldu. Böylece İrem 4. haftada Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.
YASİN VE ARDAHAN ARASINDA SERT TARTIŞMA
Survivor 2020 yeni bölümde Gönüllüler takımında kampta iş bölümü tartışması yaşandı. 10 Mart 2020 tarihli Survivor 17. bölümde Yasin'in takım arkadaşlarına söylediği "Çalışmıyor, oturuyorsunuz" gibi sözlerine Ardahan'dan sert cevap geldi. Survivor Yasin, balık avından döndükten sonra Ceyhun'un çalışıp diğer arkadaşlarının oturuyor olması üzerine sinirlenmişti. Ardahan ise Yasin'in bilmeden konuştuğunu ve herkesin çalıştığını söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
3 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ın ismini verdi.
Yapılan oylamanın ardından Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen oldu.
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