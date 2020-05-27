Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? Ödülü kim aldı? Survivor 88. son bölümde parti gecesi!

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen 88. bölümünde bayram özel yayını dolayısıyla yarışmacılar partiye katıldı. Queen şarkıları eşliğinde sahnede eğlenen yarışmacılar renkli anlar yaşadı. Bu hafta elemenin olmadığı Survivor 2020''de oynanan iletişim oyunu ise gergin ve nefes kesen anları ekranlara getirdi. Survivor Aycan'ın oyunu kaybetmesi ile ağlaması ise iletişim oyununa damga vurdu. İşte, Survivor 88. bölüm iletişim ödülünü kazanan takım ve son bölümde yaşananların özeti...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bayram haftası nedeniyle yarışmalara kısa bir ara veren Survivor 2020 yarışmacıları, iletilim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 26 Mayıs tarihli bölümünde sevdikleri üçer arkadaşıyla görüntülü konuşmak için parkurda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler zorlu anlar yaşadı.

İletişim ödülü oyununda Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Evrim'e performansı sonrası övgü dolu sözlerde bulundu. Elif'le eşleşen Survivor Evrim’in parkurdaki başarısı karşısına Acun Ilıcalı "Muhteşem bir finish bu! Bu kadar geriden gelip bu kadar başarılı atış muhteşem" dedi.

Survivor 2020'de oynanan iletişim oyununu 10'a 5 gönüllüler takımı kazandı. Böylece Survivor gönüllüler takımı sevdikleri üçer arkadaşıyla görüntülü sohbet etme hırsatı yakaladı.

AYCAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor 2020'de oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımından Survivor Nisa'ya kaybeden ünlüler takımından Survivor Aycan gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başlayan Aycan "Olmuyor artık bitti" dedi.

Gönüllüler takımından Survivor Nisa, iletişim oyunu sonrası karşı takım için Acun Ilıcalı'dan anlamlı bir istekte bulundu.

Nisa bayram olması nedeniyle ödülden iki takımdan faydalanmasını, bunun her iki takıma da iyi geleceğini söyledi. Acun Ilıcalı ise Nisa’nın ricasını kırmadı ve Ünlüler takımının yarışmacılarının da birer arkadaşları ile bayramlaşacağını söyledi.

SURVİVOR'DA PARTİ GECESİ

Survivor bayram haftası üçüncü yayınında yarışmacılar parti gecesinde doyasıya eğlendi. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacıları Queen şarkılarına eşlik etti ve stres attı.

Parti gecesinde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacılarının oynadıkları sandalya oyunu ise eğlenceli anlara neden oldu. Survivor Ardahan, Survivor Barış, Survivor Cemal Can ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'nin sandalye oyunu Survivor 2020'nin tüm yarışmacıları güldürdü.