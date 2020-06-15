Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 107. bölüm özeti

Survivor ünlüler gönüllüler dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Elif’in sakatlığı nedeniyle olmadığı oyunda takımlar dörder kişi mücadele etti. Zorlu anların yaşandığı gecede dokunulmazlık avantajının kazananı mavi takım olurken, son bölümde eleme adayı belirlenmedi ve tüm takım eleme adayı oldu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme gecesi için kritik olan dokunulmazlık mücadelesi için yarışmacılar parkurdaki yerini aldı. Survivor 2020'de 2. dokunulmazlık oyununda İki takım arasında başa baş geçen mücadele 7-7’ye kadar devam etti. Ancak oyunun son bölümünde kırmızı takım başarılı atışlarla durumu 10’a 8’e taşıdı bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

Bu haftanın dokunulmazlık sembolü ise Berkan'a verildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Ardahan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2020'nin son bölümünde eleme adayı belirlenmedi. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, Elif’in sakatlığı nedeniyle takımların eşit sayıda olmasından eleme adayı seçilmesine gerek olmadığını, Ardahan'la beraber tüm takımın eleme adayı olduğu söyledi. 4 kişinin her hafta eleme potasında yer almasından dolayı böyle bir karar verildi. Böylece Survivor'da bir ilk yaşandı.

ELİFİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı dokunulmazlık mücadelesi sonrası konseyde Elif'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Dr. Metin Kuş’un Elif’in raporlarını Türkiye'ye gönderdiğini ve değerlendirme sonucunda Elif'in Survivor'da kalmasına karar verildiğini ifade etti.