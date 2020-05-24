TV8'in sevilen yarışması Survivor'da yine heyecan doruktaydı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli olurken, programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise mücadeleyi hangi takımın kazandığını öğrenmek istiyor. İşte, 'Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?' 'Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?'

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler takımları, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana oyun sonrası zorlu mücadeleyi kazanan takım 10'a 6 skorla Gönüllüler oldu.

SURVIVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler oldu. En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.

BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bayram nedeniyle Acun Ilıcalı bu hafta eleme olmayacağını açıkladı. Ancak Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim eleme adayı seçildi. Bu hafta Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu.