Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte bu akşam yaşananlar

Yarışma programı Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan devam ediyor. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da 21 Şubat akşamı yaşananlar...

Survivor 2021'de bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Survivor Türkiye'nin bu haftaki ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler olmuş, Ünlülerin eleme adayı ise Yiğit olarak belirlendi.

21 Şubat Pazar günü Survivor 32. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Rakibine dokunmadan elindeki sembolü düşürmeye çalışan yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde parkurda avantaj oyunu oynandı. Oyunda erkeklerde ve kadınlarda kazanan Gönüllüler olunca, dokunulmazlık oyununda seçim avantajı Gönüllülerin oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıran kırana oyunlara sahne olan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı ada konseyinde bir eleme adayı belirledi.

Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan ada oylamasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olacak.