Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte bu gece Survivor'da yaşananlar

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan dolu 15. hafta mücadeleleri devam ediyor. Haftanın en kritik oyunu bu akşam ekrana geldi. Son ana kadar devam eden mücadeleden galip ayrılan takım mutlu olurken, kaybeden takım ise eleme adayı oylaması için ada konseyine gitti. İşte, bu haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım ve kaybeden takımdan eleme adayı seçilen yarışmacı...

Survivor Türkiye’de ilk dokunulmazlığı Ünlüler kazanmış, Gönüllüler takımından Dora haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2021’de dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Survivor'un bu akşamki 72. bölümünde, kritik 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

Baştan sona kadar büyük bir çekişme içinde geçen dokunulmazlık oyununda kıran kırana karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını Gönüllüler kazandı.

Nefes kesen mücadeleler sonucu, 10-7 skorla bu haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı bu sonucun ardından ada konseyi yaptı.

Konseyde önce SMS halk oylaması yapıldı, ardından ise yarışmacıların oylaması başladı.

Gergin geçen ada konseyinde yapılan oylama sonucu, arkadaşları tarafından ismi en çok yazılan İlayda bu haftanın 2. eleme adayı olarak potaya çıktı.

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