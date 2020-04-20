Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 19 Nisan Pazar akşamı Ünlüler ve Gönüllüler takımından oyuncular amansız bir mücadelede karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı alarak avantaj elde eden takım belli oldu. İşte, 19 Nisan 2020 Pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da bugün kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2020'nin 51. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın akşam ada konseyinde bir eleme adayı çıkaracaktı. Bu yüzden iki takım da oyunu kazanmak için son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Oyunun sonunda kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ada konseyinde yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu.

ALTIN TOP UYGULAMASI

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, "Altın Top" uygulamasını duyurdu. Normalde oyunda iken atışlara gelen yarışmacı, iki topu belli bir mesafeden sokmaları gerekiyordu. Altın Top uygulamasında ise daha uzaktan bir atış ile altın topu isabet ettirmeleri halinde oyunu kazanmış olunuyor.

İLK ELEME ADAYI

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Survivor gönüllüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri kişinin ismini yazarak oylama yaptı.

Yapılan oylamada Barış ve Gizem'in ismi en fazla yazılan yarışmacılardan oldu. Son oyun Barış'a çıkmasıyla, Survivor haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.