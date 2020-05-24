Survivor'da futbol maçını hangi takım kazandı? Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor'un 24 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 86. bölümünde birbirinden keyifli anlar yaşandı. Finale kısa bir süre kalan Survivor'da, Anlat Bakalım Bayram Özel oyununda bireysel olarak mücadelede eğlendiren dakikalar vardı. İşte, Survivor'da bu akşam oynanan Anlat Bakalım ve futbol maçının galipleri hakkında ayrıntılar...

FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor futbol maçı nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile ünlüler takımı ve gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım’ın kaptanlığını yaptığı Survivor takımında Aycan, Berkan, Yasin ve Ardahan gibi isimler yer alırken, Acun Ilıcalı'nın kaptanlığını yaptığı Acun Medya takımında ise İrem Kanan, Esat Yontunç gibi isimler yer aldı.

İki ekip Survivor’da birleşme partisinde karşı karşıya gelmişti, Acun Medya 10-9 kazanmıştı.

Bu maçın rövanşında Survivor yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Heyecan dolu maçı kazanan 13-10'luk skorla Acun Medya ekibi oldu.

Kazanan takım ve destekleyenler, ton balıklı makarna ödülünün sahibi oldu.

ANLAR BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bayram özel haftasının ikinci bölümünde Anlat Bakalım oynadı. Anlat Bakalım heyecanlı anlara sahne oldu. Pek çok ünlü ismin olduğu oyunun kazananı henüz belli olmadı. Yarışma devam ediyor.