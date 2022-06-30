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Survivor'da finalistler SMS sonuçları ile belli oldu! İşte 29 Haziran Survivor All Star'dan elenen isimler ve finalistler

#Survivor#Yarışma#Survivor Finalistler
Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

Survivor'da finalistler canlı yayında gerçekleşen yarı finalin ardından belli oldu Yaklaşık 6 ay önce ekran macerasına başlayan Survivor All Star'ın 29 Haziran Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde, yarı final heyecanı Tersane İstanbul'da yaşandı. Şampiyon olmak için ocak ayından beri mücadelesini sürdürerek İstanbul biletini alan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe canlı yayında SMS oylamasına çıktı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören yarı final gecesinde, en az SMS oyunu alan Ayşe ve Batuhan şampiyonluğa veda etti. İşte, Survivor’da finalistler kim oldu sorusunun yanıtı ve son bölümde yaşananlar.

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Dominik Cumhuriyeti'nde ocak ayında serüvenine başlayan Survivor 2022 All Star'da sona gelindi. Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da yarı final heyecanı canlı yayında yaşandı. Nefeslerin tutulduğu gecede yarı finalistler Nisa, Adem, Batuhan ve Ayşe mekana tekne ile geldi. Büyük maceranın son bulduğu gecede ilk önce Ayşe ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gecenin ilk saatlerinde elenen isim Ayşe oldu.

Heyecan dolu yarı finalde bir eleme de son saatlerde gerçekleşti. Nisa, Adem ve Batuhan arasında yapılan SMS oylamasına göre elenen 2. yarışmacı Batuhan oldu.

Böylece Survivor’da finale kalan yarışmacılar Adem ve Nisa oldu.

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

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SURVİVOR YARI FİNALİNDE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı finalde elenen isimler gece yarısına doğru açıklandı. İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen iki başarılı yarışmacı Ayşe ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Finalistlerin aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda yarı finalde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, rakibi Nisa’dan daha az oy alarak elenen isim Ayşe oldu. Ayşe şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

Yarışma macerasını yarı finalde noktalayan Ayşe son kez duygularını ifade ederek şunları söyledi; “SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim. Bazen belki de istediğiniz duruşu sergilememiş olabilirim. Bana oy atan insanlar hiç vazgeçmesinler. Her zaman gülmeye devam edeceğim.”

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Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

 FİNALİSTLER BELLİ OLDU

İlk dakikalarda Ayşe'nin elenmesinin ardından bir eleme de gecenin sonunda yaşandı. Nisa, Adem ve Batuhan arasında geçen SMS mücadelesi sonrası Batuhan rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star macerasını tamamladı. Yarı finalde elenen Batuhan, "Halkımızın takdiri. Demek ki onlar hak etmiş. Teşekkür ederim" dedi. Finalist olmaya hak kazanan Nisa ise gözyaşlarını tutamadı. 

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

YARI FİNALİSTLER SON KEZ SÖZ ALDI

Oylama öncesi eleme adayı olan Ayşe, Survivor'ın kendisi için 6 ay değil 2 sene olduğunu söyleyerek, büyük gurur yaşadığını ifade etti. Yarı final heyecanını tatmanın sevincini yaşadığını dile getiren Ayşe, "36 kişinin içerisinde son 4'lüye kalabildik. Çok emek verdik çok yıprandık. Ağladık, güldük, düştük, kalktık. Benim için muhteşem. Sevenlerime teşekkür ederim, iyi ki buralara kadar gelebildik." dedi.

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Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

Bir diğer eleme adayı olan Nisa, hep hayallerinde olduğunu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi; "İnanılmaz güzelsiniz inanılmaz güzelleştirdiniz burayı. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Aile buluşmasında babamı gördüm ve onun gözüne baktım. Her babam işten döndüğünde 'helal olsun' derdim. Ben de dedim ki ben babama nasıl bakıyorsan inşallah bir gün o da bana öyle bakar." 

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Büyük SMS oylamasının yaptığı yarı finalin ikinci etabında bu kez Adem ve Batuhan da söz hakkı aldı. Daha önce All Star şampiyonu olan Adem Kılıçcı "Bana All Star şampiyonu diyorsunuz ama kupamın üzerin All Star yazmıyordu. Burada da bana bir borcunuz var. O kupanın üzerinde All Star yazmasını isterdim" diyerek espri yaptı. Adem bir kez da şampiyonluğa yaklaştığını söyleyerek, kendisine oy atan sevenlerine teşekkür etti. 

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Kendisine SMS atanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Batuhan: "Sonucu her ne olursa olsun sizin canınız sağolsun. Hiçbir şekilde eğilmeyeceğiz. Ben size güveniyorum. Siz de bana güveniyorsunuz biliyorum. Zor rakiplerle potaya girdim. Eminin siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Canınız sağ olsun." dedi. 

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

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SURVİVOR ESKİ YARIŞMACILARI GECEYE KATILDI

Survivor 2022 sezonunun eski yarışmacıları da özel geceye katılan isimlerden oldu. Ogeday, Berkan, Merve Aydın, Atakan, Gökhan, Evrim, Anıl, Perviz, Sude, Furkan, Yağmur gibi eski yarışmacılar, şampiyon adaylarına destekte bulundu.

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

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SURVİVOR YARI FİNALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2022 All Star sezonunun yarı finali sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Twitter kullanıcıları büyük geceyle ilgili çok sayıda tweet attı. İşte, o mesajlardan bazıları;

-Canım Ayşem🥺 Emeklerinin karşılığı bu olmamalıydı.. Umarım en güzel yerlere gelirsin

-LÜTFEN BUGÜN OY ATIN ARKADASLAR BUGÜN ALAMAZSAK YARININ BIR ÖNEMI YOKK! BUNU UNUTMAYALIM

-Arkadaşlar allah aşkına nisayı ŞAMPİYON yapalım!!! Az sonra çok önemli oylama başlayacak, haydiiiiin.

-Hadi başlıyoruz #SurvivorAllStar2022 AdemYaz 1890aGönder

-#survivorallstar2022 Ya Adem in durusu bile ben Survivor in sampiyonuyum demiyor  mu?

-Batuhanın oylama açılsın diye bekliyorum hadi güzel oğlum 😍#SurvivorAllStar2022

Survivorda finalistler SMS sonuçları ile belli oldu İşte 29 Haziran Survivor All Stardan elenen isimler ve finalistler

 

 

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#Survivor#Yarışma#Survivor Finalistler

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