Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Ödülü kim aldı? Survivor'da Acun Ilıcalı'dan sert uyarı!

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 17 Nisan Cuma akşamı yeni bir ödül oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 49. bölümünde Survivor yarışmacıları erzak ödülünü almak için parkurda ter döktü. Skor 1-1 iken Ünlülerden Mert ile Gönüllülerden Barış parkura çıktı. Mert'in oyun sırasında itirazda bulunması ise heyecanlı anlara neden oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor erzak ödülünü kim aldı? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar ve ödül oyununu kazananlar.

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen bölümünde erzak ödülünü almak için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı oyunda, Barış Altın Top uygulaması ile Mert’e atış şansı vermedi. Mert kaybedilen sayı sonrasında kural değişikliği istedi. Ancak Mert'in bu istediği kabul edilmedi. Öte yandan, oyunda Gönüllülerden Yasin atışlara ilk olarak geldi ve Altın Topu aldı. İlk atışı başarısız olan Yasin’in ikinci atışı ile birlikte Ersin’de Altın Topu aldı. İki yarışmacının attığı toplar aynı anda deliğe girince beraberlik çıktı. Bu yüzden Survivor Ersin ile Survivor Yasin bir kez daha parkura çıktı ve yeniden oynadılar.

Heyecan dolu yarışın sonunda ise Survivor ödül oyununu kazanan takım Sercan'ın skoru ile 10'a 4 ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR AVANTAJ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivivor'da ödül oyunu öncesi parkurda karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler oyun öncesi avantaj yakalamak için mücadele etti. Takımlardan ikişer erkek ve kadın yarışmacı, bayrak yarışı şeklinde takım olarak karşı karşıya geldi.

Kıyasıya geçen mücadele sonrasında avantaj oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu.

ACUN ILICALI'DAN EVRİM'E BAĞIRAN YASİN'E SERT UYARI

Ödül oyunu sırasında heyecanlı anlar yaşanırken Acun Ilıcalı Evrim’e bağıra Yasin'e sert uyarıda bulundu. Ilıcalı Yasin'i Evrim’e yüksek sesle bağırması sonrasında, "Programda bir kadına bu şekilde bağırılmasını kabul edemeyiz” diyerek uyardı. O anlar gergin anlara neden oldu.