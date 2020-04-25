Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? İşte Survivor 24 Nisan ödül oyunu kazanan takım

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'nin 56. bölümünde nefes kesen mücadele yaşandı. Survivor erzak ödülünü almak için karşı karşıya gelen takımlar Ramazan kolisi ve orman evi ödülünü almak için mücadele verdi. Geçmiş bölümlerde Barış'la kavga eden Yasin'in ise Barış için söylediği sözler son bölüme damga vurdu. İşte, Surivivor 56. bölümde ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 56. bölümünde ödül oyunu için yarışmacılar mücadele verdi. Son bölümde yarışmacılar orman evinde kalma ve dolu dolu bir erzak paketi için çok emek sarf etti. Soluksuz izlenen bu zorlu mücadeleden galip çıkan takım, haftalık erzak paketini kazanmayı başardı.

Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülünü kazanan takım 10'a 5 skorla gönüllüler takımı oldu. Uzun bir aranın ardından ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı ödülü kazanarak yarışmaya motive oldu.

YASİN'DEN BARIŞ AÇIKLAMASI

Ödül oyunu heyecanı devam ederken, takım arkadaşı Barış'la karşı karşıya gelen Yasin yaşanan kavga sonrası açıklamalarda bulundu. Yasin ödülü almayı çok istediklerini söyleyerek, "Erzak alırsak Barış da yiyecek" dedi.