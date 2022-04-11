Survivor'da eleme potasına kim gitti? Ayşe Yüksel'in gözyaşları...

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Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler 3. dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Üst üste iki dokunulmazlığı kazanan gönüllüler haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini söyledi. Büyük bir moralle oyun alanına gelen ekip iddialı açıklamalarda bulundu.

Ünlüler takımı ise üst üste alınan yenilgileri unutturmak için parkura çıktı. Hızlı başlayan oyunda ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi. Erkekler etabında ise gönüllüler fırtınası esti. Üst üste aldıkları sayılarla galibiyete ulaşan gönüllüler durumu 1-1'e getirdi.

En iyilerin yarıştığı turda Adem, Atakan, Sema ve Nagihan gönüllerden Nisa, Sude, Ogeday ve Anıl'ın yer aldığı takıma karşı mücadele verdi. Gönüllüler en iyilerde Anıl'ın aldığı sayı ile galibiyete ulaştı. Bu sonuçla geceye performansıyla damga vuran Anıl dokunulmazlık sembolünü alırken, ünlüler takımı bir kez daha aday çıkarmak üzere konseye gitti.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu. Parviz, 24 saat tek başına kalacağı yokluk adasına gitti.

Eleme potasındaki yerini alan Parviz, "Takıma baktığımızda yazılacak 5 isim var, çember daraldı zaten. Ama bazı isimler var ben geldiğimizden beri beni yazıyorlar, bunu doğru bulmuyorum... Hiçbir zorluk beni korkutmaz yokluk adası olsa bile." ifadelerini kullandı.

AYŞE'NİN GÖZYAŞLARI

Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Ayşe Yüksel bu yıl katıldığı Survivor'da istediği performansa ulaşamadı. Gerek eşleşmelerde seçim yapamaması, gerek oyun dışı kalması Ayşe Yüksel'i üzüntüye boğdu. Oyun alanında gözyaşlarına boğulan Ayşe'ye takım arkadaşları destek oldu.

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ANIL İLE BATUHAN KARŞI KARŞIYA

Dokunulmazlık oyunundan erkekler turunda karşı karşıya gelen Batuhan ve Anıl arasında gerilim yaşandı. Parkurun bir bölümünü aynı anda geçmeye çalışan ikili fiziksel temasta bulundu. Oyun sonu Batuhan, Anıl'ı 'kolumu tırmıkladın' sözleriyle uyardı. Anıl ise Batuhan'ı iftira atmakla suçladı. İkili daha sonra takım arkadaşları araya girerek sakinleştirdi.