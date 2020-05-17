Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde kim aday çıktı? Survivor'da 1. dokunulmazlığı kazanan takım (16 Mayıs 2020)

Survivor eleme adayı kim? sorusu yarışmanın ekranlara gelen bölümünün ardından izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Büyük finale haftalar kala rekabetin giderek arttığı Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık ve ödül oyunu birleşti. Ödülün büyük olduğu oyunda parkurda adeta kıran kırana mücadele yaşandı. Eleme adayının belirlenmesi için konseyde yapılan görüşmede Acun Ilıcalı Ersin'le ilgili de açıklama yaptı. Peki, Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve Surivvor eleme adayı olan isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 16 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 78. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını mutlu etti.

Mert ve Yasin arasında yaşanan sakatlık tartışması ise gerginliğe neden oldu. Heyecanlı geçen mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım 10'a 4 gönüllüler takımı oldu. İyileşerek adaya geri dönen Nisa'nın performansı ise beğeni topladı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme gecesinden önce konseyde ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin'in sakatlıktan dolayı adadan zorunlu olarak ayrılması sonucu, Survivor ünlülerde ilk konsey gerçekleşti.

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan eleme adayı olmak için aynı oyu aldı.

MERT VE YASİN GERGİNLİĞİ

Oyun sırasında Yasin’in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek "Hayır, biz kabul etmiyoruz onu" dedi. Yasin ise "Ne hayırı? Doktor raporu" var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine "Tamam ağlamayın oynayacağım" dedi.

Yaşanan tartışma adada tansiyonu yükseltti. İki takımın da yarışmacıları, tartışmaya müdahale etti.