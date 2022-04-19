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Survivor'da eleme adayı kim oldu! Yarışmacıların ortak kararı...

#Survivor#Yağmur Banda#Evrim
Survivorda eleme adayı kim oldu Yarışmacıların ortak kararı...

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı. Zorlu mücadelenin sonunda kazanan takım belli oldu.

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Survivor'nun bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Üst üste mağlubiyetler alan gönüllüler takımı üç ismi eleme potasını göndermişti. Dördüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan gönüllüler oyuna tutuk başladı.

Sema ve Nagihan'ın yıldızlaştığı mücadelede kadınların galibi 8-3'lük skorla ünlüler takımı oldu.

İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan gönüllüler 8-3'lük net bir skorla durumu 1-1'e getirdi.

Oyun en iyilerin mücadelesine kaldı. Ünlüler takımında Atakan, Batuhan, Sema ve Nagihan öne çıkarken gönüllüler de Seda, Ayşe, Anıl ve Ogeday takımların temsil etti.

En iyiler mücadelesinde durum 2-1 ünlüler takımının üstünlüğüyle devam etti. Son turda Anıl ve Batuhan karşı karşıya geldi. Batuhan üçte üç atışla dokunulmazlığı ve ödülü ünlülere kazandırdı.

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SEDA VE ADEM ARASINDA GERGİNLİK

Seda ve Sema'nın mücadelesi takımları karıştırdı. İki kardeşin yarışında kazanan ünlüler takımından Sema oldu. Gönüllülerden Hikmet 'şansa kazandı' deyince Adem de 'alın teriyle kazandı' cevabını verdi.

Adem'in sözlerine sinirlenen Seda tepki gösterdi. Adem'e bağıran Seda 'biz hırsızlık mı yapıyoruz, 'alın teri' ne demek' dite çıkıştı. Seda'yı sakinleştirmeye ikizi Sema gitti. Tansiyonun yükseldiği anlarda sunucu Murat Ceylan araya girip iki takımı da yatıştırdı.

Survivorda eleme adayı kim oldu Yarışmacıların ortak kararı...

BARIŞ'IN GÖZYAŞLARI

Nisa'nın kadın döven adam sözleriyle gündeme gelen Barış dün çıktığı bütün oyunları kaybetti. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından parkurdaki yerini alan Barış gözyaşlarına boğuldu. 'Sinirim bozuldu' diyen yarışmacıyı arkadaşları sakinleştirdi.

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Bana el kaldırdı
#SURVİVOR#NİSA BÖLÜKBAŞI
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ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Bütün dokunulmazlıkları kaybeden gönüllüler takımı bir kez daha ada konseyine gitti. Ayşe, Evrim ve Nisa'nın ardından dördüncü isimde yapılan oylama sonucu belli oldu.

Survivorda eleme adayı kim oldu Yarışmacıların ortak kararı...

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4 KADIN YARIŞMACI POTADA

Gönüllüler takımı tek noktada birleşti. Dört dokunulmazlık oyunu mücadelesini de kaybeden kadın yarışmacılardan birinin gitmesine karar veren gönüllüler Yağmur'u eleme potasına gönderdi.

Haftalar sonra ilk kez eleme potasına giren Yağmur 'potalardan korkmuyorum, sevenlerime güveniyorum' ifadelerini kullandı.

 

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#Survivor#Yağmur Banda#Evrim

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