Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'dan kim elenecek?

Survivor'un salı akşamı ekranlara gelen 8. bölümünde ilk iletişim oyunu oynandı. Kazanan takımın aileleri ile telefon üzerinden görüşme fırsatı bulacağı iletişim oyununda, ünlüler ve gönüllüler takımları parkurda kıyasıya yarıştı. Oyun sonrası aileleri ile görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. İletişi oyunu sonrası ile eleme heyecanı ile yarışmacılar SMS oylamasına tabi oldu. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'un son bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor'da eleme adayları.

Survivor 2020'nin son bölümünde ünlüler ve gönüller takımı parkurda iletişim oyunu mücadelesine çıktı. İki takım yarışmacıları da iletişim oyununu kazanıp aileleri ile görüşmek ve onlarla hasret gidermek için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Oyun öncesi ve oyun sonrası yarışmacılar, aileleri ile özlem giderecekleri ile gözyaşlarına boğuldu. İşte, Survivor'un 25 Şubat tarihli bölümünde iletişim oyununu kazanan takım...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar telefon üzerinden aileleri görüşüp özlemlerini dindirmek için zorlu parkurda tüm gücünü kullandı. Büyük mücadelenin verildiği oyunda, iletişim ödülünü Yasin'in sayısı ile 10'a 7 gönüllüler takımı kazandı.

KAYDEDEN TAKIM ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Ödülü kaybeden ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı. İrem :" Bu ödül benim için çok önemliydi. Burada ailemin, arkadaşlarımın kıymetini anladım. Buraya alışamadım hepsini çok özledim." dedi.

ELEME ADAYI KİMLER?

23 Şubat 2020 Survivor 6. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler. Başa baş giden oyunun galibi Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler ada konseyine giderek eleme potasına göndermek istedikleri takım arkadaşını yazdı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Oy çoğunluğuyla haftanın ilk eleme adayı Derya oldu.

SMS oylaması ile belirlenecek 2 aday daha eleme potasına girecek. Diğer eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.