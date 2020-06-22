Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 2. bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve yeni bölüm fragmanı

Survivor Ünlüler Gönüllüler 21 Haziran Pazar akşamı 114. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Son sekize kalan Survivor yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele verdi. Çeyrek finalde Cemal Can ve Sercan Yıldırım dokunulmazlığı kazanarak finale yükseldi. Dokunulmazlık oyununda sıkı bir mücadele veren Sercan rakibi Barış'ı yenerek performansıyla dikkat çekti.

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 114. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda yerini aldı. bireysel dokunulmazlık oyunu öncesi seremonide Kırmızı takımdan Survivor Berkan, Kırmızı takımdan Survivor Evrim ve Mavi takımdan Survivor Yasin arasında tansiyon yükseldi.

Gerilimin ardından, Survivor'da oynanan 2. dokunulmazlık oyununu Sercan rakibi Barış'ı yenerek 2 1 kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Nisa'nin ismini söyledi.

Konsey öncesi açıklama yapan Nisa'nın, "Sercan kazandı. İddiaya girerim ki benim adımı söyleyecek. Neden mi? Hepimiz biliyoruz nedenini" demesi ise dikkat çekti.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un ekranlara gelen 115. bölüm fragmanında dikkat çeken anlar yaşandı. 22 Haziran Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Survivor'un yeni bölüm fragmanında Sercan'ın Nisa'yı eleme adayı olarak söylemesi konseyde ikili arasında ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu. İşte, fragmandan görüntüler...