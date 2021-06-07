Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor 2021’de bu akşam dokunulmazlık oyunu ikincisi oynandı. Bireysel dokunulmazlığın ikincisinde yarışmacılar, ortaya nefes kesen karşılaşmalar çıkardı. Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...

SURVİVOR’DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de bu akşam 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Yarı final turunda Aleyna – İsmail, Berkay – Batuhan eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turda Aleyna, İsmail 3-1, Berkay ise Batuhan’ı 3-2 yenerek finale kaldılar. Finalde bu ikili arasındaki kıyasıya mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay oldu.

Bu sonuçla birlikte; Berkay, Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu.

Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi.

Böylece Steven, 2. eleme adayı oldu.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN VE İLK ELEME ADAYI

Survivor 2021’de ilk bireysel dokunulmazlık oyunu Cumartesi akşamı oynandı.

Bu oyunda rakiplerini tek tek eleyerek dokunulmazlığı kazanan Poyraz oldu.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde Poyraz, eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu’nu söyledi.

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