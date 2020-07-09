Survivor'da eleme adayı kim oldu, Cemal Can kimi söyledi? 130. son bölüm özeti ve dokunulmazlığı kazanan isim

Şampiyonluk için adım adım finale yaklaşan Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Berkan, Cemal Can, Elif, Barış ve Yasin mücadelesinin yaşandığı Survivor'da , Berkan Cemal Can karşılaşması nefes kesen anlara neden oldu. Survivor son bölümde, sakatlık yaşayan Barış, "Ben zaten kendimi denemiştim, bunu Cemal Can'a da söyledim bileğim asla oynamıyordu. Böyle bitsin istemezdim." dedi. İşte, Survivor 130. bölüm eleme adayı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde Cemal Can'ın galibiyetiyle sonuçlanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek için konsey yapıldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel dokunulmazlıkta kaybeden ilk isim Survivor Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Survivor Barış ile Survivor Elif ve Survivor Berkan ile Survivor Cemal Can karşı karşıya geldi.

Berkan Cemal Can karşılaşmasında galip gelip adını bireysel dokunulmazlık finaline yazdıran isim Cemal Can oldu. Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış ise bileğinden sakatlandığını söyleyerek oyuna devam edemedi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Cemal Can oldu.