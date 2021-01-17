Survivor'da eleme adayı kim oldu? 16 Ocak dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında potaya giren isim belli oldu

Survivor 2021'de ilk eleme adayı ünlüler takımı konseyinde yapılan oylama sonrası İlayda oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, pirinç ve sıvı yağ erzak malzemelerinin olduğu market ödül oyununu kazanan ünlüler oldu. Nefes kesen mücadeleye sahne olan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama sonrası İlayda Şeker haftanın ilk eleme adayı seçildi

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı konsey oylamasına gitti. Yapılan oylamayla potaya İlayda girdi. Böylede ikinci haftanın ilk eleme adayı Survivor İlayda oldu.

Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kuvvete dayalı olan zorlu parkurda yarışmacılar rakibini iterek platformun sonunda yer alan kovaları devirmeye çalıştı.

Zorlu oyunda Gönüllüler takımında Yunus Emre geceye damga vururken, Ünlüler takımında Poyraz'ın performansı göz doldurdu. Günün sonunda 10-6 skorla dokunulmazlığı gönüllüler aldı. Acun Ilıcalı performansından dolayı dokunulmazlık sembolünü Yunus Emre Karabacak'a verdi.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Erzak malzemelerinin verildiği market ödül oyunu zorlu anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllülerin karşı karşıya geldiği oyunda parkurda ikişer yarışmacı yarıştı. Oyun esnasında yarışmacılardan biri taşıyıcı olurken, diğeri arkadaşına yardım etti.

Taşıdıkları küpleri devirmek için atıcılığın sağlanmaya çalışıldığı oyunda, sakatlığı süren Reşat ve ünlüler takımından Atakan yer almadı. Nefes kesen parkurda galip gelen takım ünlüler oldu ve böylece market ödülünü ünlüler takımı kazandı.

ÇAĞRI İLE STEVEN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Dokunulmazlık oyununu oynandığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de tansiyon yükseldi. Yoğun mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda atış yaparak sayıyı kazanan Steven'in sevinç gösterisi karşısına Çağrı sinirlendi. Steven'in dil çıkararak sevindiğini söyleyen Çağrı Atakan 'Dilin içeride duracak' diyerek rakip takımdaki yarışmacıların üzerine yürüdü. Diğer yarışmacıların araya girmesi ile ortam normale döndü.

ACUN ILICALI GÖRÜNTÜLERE BAKTI

Konseyde de gündeme gelen 'dil çıkarma tartışması' ile ilgili Acun Ilıcalı, Steven'ın tartışmalı sevinci ile ilgili kendi görüşünü paylaştı. Olayın kaydını seyreden Ilıcalı, Steven'in sevinç hareketini karşı takıma bilerek yapmadığını söyledi.