Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Yarışma programı Survivor'da bu akşam takımlar haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan takımın hangisi olduğu, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı oldu. İşte, Survivor'da dokunulmazlık oyununu ve diğer gelişmeler hakkında merak edilenler...

Survivor 2020 yeni bölümüyle yine nefesleri kesti. Survivor'ın 99. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu.

Survivor 2020'de yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler/Gönüllüler olarak başlayan yarışmada on yarışmacı, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrıldı.

Zorlu parkurda verilen kıran kırana mücadele sonrasında Survivor 2020’de dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Cemal Can Canseven oldu.