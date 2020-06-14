Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 çeyrek finale girmeye hazırlanıyor. Survivor’da Mavi takım ile Kırmızı takım arasında bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım akşam ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Öte yandan Kırmızı takım ile Mavi takım, Survivor'ın 106. bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da bu akşam olanlar...

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu oynandı. Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele verildi. Dokunulmazlık oyununda avantajı Kırmızı takım kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 106. bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan, tüm engelleri aştıktan sonra ilk olarak onar tane halkayı renklerine göre sırayla dizmesi ve sonra iki başarılı atış yapması istendi.

Oyun esnasında Elif'in ve Nisa'nın yaşadığı sakatlık anları izleyenleri korkuttu. Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Öte yandan Survivor 2020’de dokunulmazlığı kazanan takım, aynı zamanda seçecekleri bir yemeği yeme hakkını da elde etti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyinde yapacağı oylama ile haftanın ilk eleme adayını belirlendi. Konsey sonrası eleme adayı Ardahan oldu.