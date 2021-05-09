Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar
Yeni kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk kez dokunulmazlık mücadelesi verdi. Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Yeni takımlar ile dokunulmazlık oyununun galibinin belli olmasının ardından bu kez de eleme adayı netleşti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi kazandı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2021’de bu akşam dokunulmazlık mücadelesi vardı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yeni takımlar karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, çeyrek finale kalabilmek için dokunulmazlığı almak için yoğun çaba sarf etti. Survivor 87. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...
SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk defa bir dokunulmazlık oyunu oynadı.
Son iki oyunda Merve ve Poyraz’ın aldığı sayılar ile Mavi takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için ada konseyi toplandı.
Dokunulmazlığı kaybeden takım için yapılan SMS halk oylaması sonrasında ada oylamasına geçildi.
Oylamada en çok ismi yazılan yarışmacı Batuhan oldu ve haftanın ilk eleme adayı seçildi.