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Haber Giriş: 22.03.2020 - 00:47,Son Güncelleme:/

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu o takımın

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu o takımın
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Haftanın ilk dokunulmazlığı için kıyasıya yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, kazanmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koydu. Gecenin sonunda galip gelen takım belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 21 Mart Cumartesi akşamı Ünlüler ve Gönüllüler takımından oyuncular amansız bir mücadelede karşı karşıya geldi. İşte, 24. bölümünde Survivor'da olanlar ve dokunulmazlığı kazanan takım...

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler heyecanı devam ediyor. Survivor 2020'nin 24. bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Oyunu kazanan takım, dokunulmazlık için büyük avantaj elde etti.

Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda her iki takım yarışmacıları, bu zorlu oyunu kazanmak için yoğun çaba harcadı. Nefes nefese süren dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı ve dokunulmazlığı kazanma yolunda büyük avantaj sağladı.

BARIŞ İLE MERT TARTIŞTI

Dokunulmazlık oyunu sırasında Mert ve Barış yine tartıştı. Nefes kesen mücadele sırasında Ünlüler bench'te Mert'in sözleri sonrasında Barış'ın tepkisi gecikmedi. 

 

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