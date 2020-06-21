Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu. Parkuru en iyi performansla bitiren yarışmacı, dokunulmazlığı kazandı ve ada konseyinda bir eleme adayı belirleme hakkı elde etti. Konseyde bir eleme adayı söyleyecek olan dokunulmazlığı kazanan kişi aynı zamanda, seçtiği bir pizzayı almaya hak kazandı. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim ve gösterdiği eleme adayı...

Survivor 2020'de yarışmacılar ilk defa bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynadılar. Takımlar arasındaki mücadeleden bireyselliğe dönen dokunulmazlık oyununda heyecan bir an olsun düşmedi.

Son sekize kalan yarışmacılar, bireysel olarak parkurda performans sergiledi. Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu final mücadelesinde Cemal Can ve Sercan eşleşmesi meydana geldi.

Bu iki yarışmacının mücadelesi sonrasında ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Mavi takımdan Cemal Can oldu.

Cemal Can ödül götüreceği kişileri; Mavi takımdan Yasin, Barış ve Nisa olarak belirledi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.