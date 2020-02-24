Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler heyecanı devam ediyor. Survivor 2020'nin altıncı bölümünde avantaj oyununu ardından ise dokunulmazlık heyecanları vardı. Dokunulmazlık sonrası ise eleme adayı belli oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Avantaj oyunu için her iki takımdan dört kadın, dört erkek karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını, hem erkekler hem kadınlarda avantaj oyununu kazanan takım elde etti. Oyun sonunda kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU HEYECANI

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu kazanan Gönüllüler, seçme avantajını elde etti. Kıran kırana geçen Survivor 2. dokunulmazlık oyununu 10-7 skor ile Gönüllüler kazandı.

ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık için mücadele ettiler.

Ünlüler ile Gönüllüler, birer dokunulmazlık oyununu kazanınca final oyunu oynandı. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi.

Çok iyi bir oyun ortaya koyan Gönüllüler, avantaj oyununu, 2. dokunulmazlık oyununu ve son olarak Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Böylelikle bu akşam yapılacak ada konseyinde Ünlüler takımından bir kişi eleme potasına gitmek zorunda kalacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından bir kişi bu akşam arkadaşlarının oyları ile eleme potasına gitti. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde en çok oyu alan isim Derya oldu. Böylelikle Derya eleme adayları arasında yer aldı.