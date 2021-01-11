Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ilk eleme adayı olan isim!

Survivor Türkiye'nin 2. bölümü de nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlığın yanı sıra market oyunu için de parkura çıktı. İşte, sezonun ilk market oyununu kazanan takım ve dokunulmazlığa dair detaylar...

MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de market oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İki takım da verilen ödülü kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Mücadele sonunda market oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Böylece Ünlüler, kişi başına üçer yumurta ödülü kazandı. Öte yandan Gönüllüler Takımına göre 1,5 kat erzak aldılar.

İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk eleme adayını belirlemede önemli olan dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı Ünlüler Takımı 10'a 7 gibi bir skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler Takımı ilk eleme adayı için konseye gidecek.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde belli oldu.

Konseyde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Sena ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi.