Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayı olan yarışmacı!

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımından İlayda haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Survivor Türkiye'nin 2021 sezonun bu haftaki son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Gönüllüler ve Ünlüler Takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam dokunulmazlık oyunu, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı ile Gönüllüler Takımı, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıktı.

Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için tüm performanslarını gösterdi.

Oyunun sonunda skoru 10-6 yapan Ünlüler takımı, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021' de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonucu Ünlüler Takımı kazandı. Bu sonucun ardından Gönüllüler Takımı ada konseyine gitti.

Gönüllüler takımı için yapılan SMS halk oylaması sonrasında potaya gidecek isim için oylama yapıldı.

Sandıkta toplamda 4 oy alan Sancakay haftanın ikinci eleme adayı oldu.

2021 SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI

Paylaşılan 8. yeni bölüm fragmanında 2021 sezonunun yedek yarışmacıları açıklandı.

Yarışmanın 18 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak bölümünde; Sergen, Baran, Duygu ve Bahar yedek yarışmacı olarak ilan edilecek.