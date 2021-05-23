Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor'da takımlar arasında rekabet ile tansiyon yine yükseldi. Cumartesi akşamı, Survivor 99. bölümde Mavi takım ile Kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'un 99. bölümde dokunulmazlığı kimin kazandığı ve ilk eleme adayı merak konusu oldu. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Bu akşam Parkurda kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi yaşandı, potaya girmek istemeyen, çeyrek finale kalmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

AVANTAJI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda avantaj mücadelesi için Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Steven ile Merve Aydın parkura çıktı. Kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam kritik bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.

Kritik dokunulmazlıkta kritik karşılaşmada Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın aldığı sayı ile Kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım için ada konseyi toplandı.

Oylama sonucunda adı en çok yazılan Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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