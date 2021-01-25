Survivor'da dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± hangi takÄ±m kazandÄ±? HaftanÄ±n 2. eleme adayÄ± kim oldu? Ä°ÅŸte ayrÄ±ntÄ±lar

Survivor 2021'de bu akÅŸam 12. bÃ¶lÃ¼m ekrana geldi. 24 Ocak Pazar Survivor yeni bÃ¶lÃ¼mde ÃœnlÃ¼ler ile GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, ikinci dokunulmazlÄ±k oyununda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanmak isteyen iki takÄ±m da zor bir parkurda Ã§ok zor bir sÄ±nav verdi. Ä°ÅŸte, Survivor 2021'de haftanÄ±n ikinci eleme adayÄ±...

DOKUNULMAZLIÄžI HANGÄ° TAKIM KAZANDI?

Survivor'un bu haftaki ilk dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ÃœnlÃ¼ler kazanmÄ±ÅŸ, son sayÄ±da oyunu kaybeden GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerde eleme adayÄ± Aleyna olmuÅŸtu. Bu akÅŸamki ikinci dokunulmazlÄ±k oyununda yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, parkurda sayÄ±yÄ± kazanmak ve eleme potasÄ±na girmemek iÃ§in performanslarÄ±nÄ± zorladÄ±.Â

DokunulmazlÄ±k oyununda seÃ§im yapacak takÄ±mÄ± belirlemek iÃ§in avantaj oyunu oynandÄ±. Avantaj oyununun kazananÄ± ÃœnlÃ¼ler oldu.

Survivor 2021'de bu akÅŸam ÃœnÃ¼ler ile GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler arasÄ±nda oynanan dokunulmazlÄ±k oyunu nefesleri kesti. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±, Survivor 2. dokunulmazlÄ±k oyununu 10-8'lik skorla kazandÄ±.

SURVÄ°VOR'DA 2. ELEME ADAYI KÄ°M OLDU?

DokunulmazlÄ±k oyunu sonrasÄ±nda kaybeden takÄ±m iÃ§in ada konseyinde ilk olarak SMS halk oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±. SonrasÄ±nda takÄ±m iÃ§i oylamaya geÃ§ildi.Â

Oylama sonrasÄ±nda Ä°layda, ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nÄ±n gitme adayÄ± oldu.

SURVÄ°VOR 2021'DE KÄ°M DÄ°SKALÄ°FÄ°YE OLDU?

Acun IlÄ±calÄ±, yapÄ±lan kontroller sonrasÄ±nda Cemal HÃ¼nal'Ä±n zorunlu vedasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu akÅŸam ise diskalifiye olduÄŸu aÃ§Ä±klanan isim Meryem oldu.

Doktor Metin KuÅŸ tarafÄ±ndan verilen rapora gÃ¶re sol dizini sakatlayan ve ameliyat olmak zorunda kalan Meryem, Survivor 2021'ye erken veda etti.