Survivor'da diskalifiye sinyali... Survivor'da kim diskalifiye olacak?

Survivor’ın 10. Bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtıma Acun Ilıcalı’nın sözleri damga vurdu. Ilıcalı’nın “Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız, gerçekten çok üzücü bir durum ama maalesef yapabileceğimiz” açıklaması diskalifiye sinyali olarak algılanırken bu kişinin kim olabileceğine yönelik sorular gündeme geldi.



DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?



Survivor 2021'de sembol oyununda talihsiz bir kaza yaşanmıştı. Sembol oyununda parkurda mücadele eden Duygu talihsiz bir kaza geçirmiş, ilk müdahale ardından ise hastaneye kaldırılmıştı. Duygu Serap Salman, Survivor 2021 sezonuna yedeklerden dahil olmuştu. Acun Ilıcalı, Duygu Serap Salman'ın sağlık durumunun doktor kontrolü ardından belli olacağını bildirmişti.