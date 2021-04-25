Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte 24 Nisan Survivor'da yaşananlar

Survivor'ın 76. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verdi. Zorlu parkurda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti. Survivor'da bu akşam ilk eleme adayı belirlendi. 24 Nisan akşamı ekrana gelen bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için de mücadele etti. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar..

Survivor 2021'de Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasındaki mücadele devam ediyor. Survivor’da son olarak Gönüllüler takımından Reşat elenmişti.

Survivor 2021 son bölümde acil durum konseyi toplanmış ve sakatlığı nedeniyle Çağrı, yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

24 Nisan Cumartesi akşamki bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, önce market oyununda karşılaştı, sonrasında dokunulmazlığın ilk ayağında kazanmak için mücadele etti.

MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’nin 76. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. Skoru 7-3 yapan Ünlüler takımı, market oyununu kazandı.

Market oyununu kazanan takım; nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürdü.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam Ünlüler ile Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar varlarını yoklarını ortaya koydu.

Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacıların, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu.

Son iki oyunda kazanan Ünlüler Takımı, skoru 10-8 yaparak, bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyi toplandı.

İlk olarak SMS halk oylaması yapıldı.

Bu gelişmenin ardından yapılan oylama sonucu Gönüllüler Takımında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ilk eleme adayı oldu.

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