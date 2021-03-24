Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim

Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları oldu. Bu akşam da SMS oylaması sonucu bir kişi adaya veda etti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Survivor yarışmasında iletişim oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar kritik sembol oyunu ardından sevdikleri için iletişim oyunu parkuruna çıktı. Kıran kırana yarışmada skor ünlülerin üstünlüğü ile tamamlandı.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Haftanın sembol oyunu denge oyunuydu. Kadınlarda sembolü kazanan gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu olurken ünlülerde Sergen sembol sahibi oldu. Sergen ödül için yanından Çağrı, Doğan ve İlayda'yı götürdü. Aleyna ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkanı aldı.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.

Ünlüler takımında SMS birincisi olan Çağrı, Batuhan'ı 4. eleme adayı olarak söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi 5. eleme adayı olarak gösterdi.

Bu beş eleme adayı arasından Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Gonca oldu ve adaya veda etti.

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