Ünlüler takımında veda gecesi: 25 Şubat 2020 Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde iletişim ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Salı akşamı ekranlara gelen Survivor'un 8. bölümünde iletişim oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, gecenin sonunda, eleme anı için konseye dahil oldu. Yapılan SMS oylaması ile belirlenen adaylar içinden eleme potasına giren bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'a kim veda etti? İşte, Survivor'da elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM KİM OLDU?

23 Şubat 2020 Survivor 6. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler. Başa baş giden oyunun galibi Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler ada konseyine giderek eleme potasına göndermek istedikleri takım arkadaşını yazdı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Oy çoğunluğuyla haftanın ilk eleme adayı Derya oldu.

SMS oylaması ile en fazla oyu alan Barış ve Ersin eleme potasına girmesi için Tuğba Melis Türk ve Mert Öcal'ın isimlerini söyledi. Yapılan oylama ise Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk oldu.

SMS sıralaması ise şöyle gelişti,

1-Barış

2-Ersin

3-Mert

4-Derya

5-Aycan

6-Elif

7-Parviz

8-Sercan

9-Melis

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar telefon üzerinden aileleri görüşüp özlemlerini dindirmek için zorlu parkurda tüm gücünü kullandı. Büyük mücadelenin verildiği oyunda, iletişim ödülünü Yasin'in sayısı ile 10'a 7 gönüllüler takımı kazandı.

KAYDEDEN TAKIM ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Ödülü kaybeden ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı. İrem :" Bu ödül benim için çok önemliydi. Burada ailemin, arkadaşlarımın kıymetini anladım. Buraya alışamadım hepsini çok özledim." dedi.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yanı sıra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci oldu. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.