Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler heyecanı devam ediyor. Survivor 2020'nin 37. bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Oyunu kazanan takım, dokunulmazlık için büyük avantaj elde etti. İşte, 5 Nisan 2020 Pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

AVANTAJ OYUNU HEYECANI

Dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler, her takımdan üçer erkek, ikişer kadın şeklinde çıkıp bayrak yarışı yaptı. Avantaj oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.

2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Haftanın 2. dokunulmazlığı için kıyasıya yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, kazanmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koydu. İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Ünlüler takımı, 2. dokunulmazlık oyununu kazanarak durumu eşitlemek için mücadele verdi.

Takımlar amaçlarına ulaşmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadele sonunda Ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

YENİ KONSEPT GELİYOR

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından yeni bir konseptin haberi verildi. Avantaj oyunu sonrasında yarışmacıların parkur derecelerine göre Elif ile Nisa'nın erkeklerden daha iyi olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, ileriki haftalarda bu konsepti hayata geçirileceğinin kararına varıldığını söyledi.

DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Survivor 2020'nin yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Böylece dokunulmazlık oyununda durumu 1-1'e getiren Ünlüler, Survivor'da dokunulmazlığı final oyunana kalmasını sağladı.