Survivor'da basketbol maçı ve anlat bakalımı kim kazandı? Survivor 76. ödülü kazanan takım ve son bölüm özeti

Survivor basketbol maçını kim kazandı? sorusu Survivor'un 76. bölümünde yanıt buldu. Her hafta perşembe akşamı anlat bakalım ve özel maçlarla seyirci karşısına çıkan Surivvor 2020'nin yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Survivor Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar ödülü kazanmak için kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Daha sonra ise basketbol maçında Survivor 2020 yarışmacıları Acun Medya'ya karşı potaya geçti. . İşte, Survivor 2020 basketbol maçı kazananı ve Survivor 76. bölümde yaşananlar.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 14 Mayıs tarihli bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Çekirdek film ödülüne ulaşmak için mücadele veren yarışmacılar, birbirlerine sordukları sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.

Oyun sırasında Mert'in yanlış kelimeleri kullanması sonrasında sinirlenmesine Evrim'den gelen cevap ise herkesi şoke etti. Evrim, "Mert valla parkurda bu kadar sinirlenmiyor" dedi.

Heyecanlı mücadele sonunda Survivor anlat bakalım ödül oyununu 5'e 4 ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI KAZANAN KİM OLDU?

Survivor'da her hafta perşembe günleri oynanan basketbol maçında büyük heyecan yaşandı. Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, İrem Kanan ile Doğu'dan oluşan Acun Medya, Barış, Ardahan, Berkan ve Yasin'den oluşan Survivor 2020 takımına karşı mücadele etti.

Büyük mücadelenin yaşandığı oyunda Surivivor yarışmacılarının performansı ise göz doldurdu.

Bu hafta oynanan Survivor basketbol maçı 19 19 skorla tamamlandı. Berabere biten maçın sonunda her iki takım da yemek ödülünden faydalandı.

MERT ÖDÜLDEN FAYDALANAMADI

Basketbol maçında Mert'in Acun Ilıcalı'ya kural ihlali yaptığını söylemesiyle kamera kayıtları incelendi. Kural ihlali olmadığı belirlenince Acun Ilıcalı Mert'e itirazının doğru çıkmaması nedeniyle ödülden faydalanamayacağını söyledi. Survivor'da Mert haricinde tüm yarışmacılar yemek ödülünü aldı.