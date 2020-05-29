Survivor'da ayak tenisi maçı ve anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 90. son bölüm özeti (28 Mayıs)

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler, 28 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölüm maç heyecanıyla seyirci karşısına çıktı. Bu hafta ayak tenisi maçı için sahaya gelen yarışmacılar, Acun Medya karşısında ter döktü. Survivor 2020 kadrosunda Yasin, Ardahan ve Sercan yer alırken, Acun Medya'da ise İrem Kanan, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç yer aldı. Maçın ardından oynanan anlat bakalım oyununda ise eğlenceli anlar ekranlara geldi. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

SURVİVOR AYAK TENİSİ MAÇINI KİM KAZANDI?

Çeyrek finale kısa süre kala, rekabetin arttığı Survivor 2020'de ayak tenisi maçı oynandı. Survivor'un 28 Mayıs akşamı ekranlara gelen bölümünde, Acun Medya'ya karşı Yasin, Ardahan ve Sercan performans sergiledi.

Heyecan dolu maçta, nefes kesen anlar yaşandı. Sercan'ın ayak tenisindeki başarısı ise göz doldurdu.

Oynanan ayak tenisi maçını Survivor 2020'de bu hafta 3-1'lik skorla Survivor yarışmacıları kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan ayak tenisi maçı sonrasında anlat bakalım oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.

Yiyecek ödülünü kazanmak için mücadele veren Survivor yarışmacıları, kelimeleri bilerek ödüle sahip olmak için kendilerine sorulan sorular karşısında ter döktü.

Bu hafta Survivor 2020'den anlat bakalım oyununu 5-2 skorla ünlüler takımı kazandı.