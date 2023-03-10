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Survivor'da Asena ve Merve birbirine girdi! Acun Ilıcalı beklenmedik ayrılığı duyurdu: Yarışmaya devam etmeyecek

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#Survivor#Yarışma#Televizyon
Survivorda Asena ve Merve birbirine girdi Acun Ilıcalı beklenmedik ayrılığı duyurdu: Yarışmaya devam etmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 01:27

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor 2023'te tansiyon yükseldi. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Mavi takımda Asena ve Merve'nin fiziksel kavga etmesi nedeniyle Senem Survivor'dan ayrılık kararı aldı.

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Ses getiren iddialı yarışma programı Survivor dün gece nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı. Takımların kıyasıya ter döktüğü yarışmada dokunulmazlık heyecanı vardı. Zorlu parkurda kazanan ünlüler takımı olurken gecenin sonunda şoke eden veda yaşandı.

ORTALIK KARIŞTI

Eleme adayı belirleme konseyi olarak başlayan ancak acil durum konseyine dönüşen gecenin sonunda Acun Ilıcalı mavi takımda Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığını açıkladı.

İki yarışmacının yarışma kurallarını zorlayacak derecede olay yaşadığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlarımla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım. Bu konsey bir eleme konseyiyken bir acil durum konseyine dönüştü." dedi.

Survivorda Asena ve Merve birbirine girdi Acun Ilıcalı beklenmedik ayrılığı duyurdu: Yarışmaya devam etmeyecek

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SENEM'İN VEDASI ŞOKE ETTİ

Gönüllüler takımında yaşanan fiziksel kavganın Senem'in ayrılık kararı almasına neden olduğunu belirten Ilıcalı'nın açıklamaları karşısında yarışmacılar da şoke oldu.

Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü mavi takımdan Senem yaşanan bu olay karşısında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Ciddi bir olay yaşandı ve bunun sonrasında Senem Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı.

Survivorda Asena ve Merve birbirine girdi Acun Ilıcalı beklenmedik ayrılığı duyurdu: Yarışmaya devam etmeyecek

Neden ayrıldı sebebi nedir bu konuyu da açıkçası tam bilmiyorum. Ne yapacağımızı öncelikle açıklıyorum. Bu konuyla ilgili kararlar vermemiz değerlendirmemiz lazım. O yüzden bununla ilgili bir konsey yapacağız ve kararlarımızı açıklayacağız."

Değerlendirme toplantısı yapacaklarının altını çizen Acun Ilıcalı, "Yarın anlat bakalım oynayacaksınız. Biz de durumu değerlendirip sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon

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