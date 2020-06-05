Survivor'da anlat bakalım ve ödül oyununu kim kazandı? Survivor 97. son bölüm özeti ve kazanan takımlar
Survivor'un ekranlara gelen 97. bölümünde anlat bakalım ve ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Takımların yeniden kurulduğu yarışmanın 4 Haziran akşamı ekranlara gelen bölümünde, Kırmızı-Mavi takım yarışmacıları ödülü almak için parkurda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2020'de kazanan takım duş ve yemek ödülünü kazandı. Peki, Survivor'da anlat bakalım ve ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2020 4 Haziran Perşembe akşamı 97. bölümüyle ekranlara geldi. Anlat bakalım ve ödül oyununun oynandığı Survivor'un yeni bölümünde kırmızı takım üstünlük sağlayarak ödülü almaya hak kazandı. İşte, Survivor 97. bölümde yaşananlar.
SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da ödül oyunu için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu.
Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan takım 10'a 5 skorla kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası Survivor takımları anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda Kırmızı Takım, 5-2 skorla anlat bakalımın galibi oldu. Kırmızı takım yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.
SURVİVOR TAKIMLARI YENİDEN OLUŞTU
Survivor'un 96. bölümünde takımlar yeniden kuruldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şöyle kuruldu;
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Konseyde kırmızı takımın yarışmacılarını belirleyen Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ı seçti.
Mavi takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'in takıma aldı.
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