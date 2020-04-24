Survivor'da anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 2020 ödülü kim aldı?

Ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de anlat bakalım heyecanı yaşandı. Parkurda geçen soru cevap oyununu sonrası 23 Nisan anlat bakalım oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor anlat bakalım gecesinde bir takım üstün gelerek ödüle kavuştu. Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Survivor yarışmacıları Dominik'ten canlı yayınla bağlanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın seslendirdi. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve Survivor 55. bölümde yaşananlar.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 55. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Keyifli anların eksik olmadığı gecede, Survivor yarışmacıları anlat bakalım soruları karşısında ter döktü.

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.

SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL CANLI BAĞLANTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Survivor'da Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.